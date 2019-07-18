كردستان: الهجوم على موظفي القنصلية التركية كان عملا “إرهابيا مدبرا”

2019/07/18 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس أصدرت حكومة اقليم كردستان، الخميس، بيانا بشأن حادثة الهجوم على موظفي القنصلية التركية في اربيل ، مؤكدة أن الحادث كان عملاً “إرهابياً مدبراً ومقصوداً”.وقالت الحكومة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل يوم الأربعاء (الموافق 17/7/2019) واودى

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