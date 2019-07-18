النجف يعود بنقطة ثمينة من ارض السماوة والزوراء يتعثر مجددا

2019/07/18 | 19:46

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تغلب نادي الديوانية الرياضي على نادي الزوراء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب الإدارة المحلية، فيما عاد نادي

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