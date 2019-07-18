الكشف عن اسباب تأجيل تنصيب محافظ كركوك الجديد

2019/07/18 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيو- متابعة

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور، اليوم الخميس، أن حادثة القنصلية التركية في أربيل أجلت حسم ملف محافظ كركوك الجديد، مشيرا

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