قتيلان احدهما مدني في اعتداء انتحاري في سيناء

2019/07/18 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة

قتل شخصان احدهما مدني الخميس في اعتداء انتحاري وقع في شمال سيناء بمصر بحسب مصادر أمنية وطبية، وتبناه فرع "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.وقالت المصادر ان الاعتداء بقنبلة استهدف عناصر أمن كانوا بجوار موقف سيارات بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء، فقتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.وقتل مدني في الاعتداء فيما أكد الجيش المصري في بيان مقتل أحد جنوده.وتبنى فرع التنظيم "ولاية سيناء" الهجوم في بيان نشره عبر الانترنت.وتنفذ السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.ومذاك، قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى جهاديين.إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650.وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

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