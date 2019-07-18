روحاني يدعو ماكرون إلى

2019/07/18 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية الخميس إلى "تكثيف الجهود" التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما أعلنت طهران.وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إنّ روحاني أبلغ ماكرون ان "جمهورية إيران الإسلامية مصمّمة على إبقاء كل القنوات التي تتيح الحفاظ على (هذا الاتفاق) مفتوحة"، وأنّه "ينبغي على أوروبا تكثيف جهودها لتحقيق التطلّعات المشروعة لإيران".

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