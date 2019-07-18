بالوثيقـة .. عقوبات امريكيـة على اربع شخصيات عراقية

2019/07/18 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على شخصيات عراقية قالت انهم متورطون بانتهاكات لحقوق الانسان وعمليات فساد.وبحسب وثيقة رسمية امريكية ، شملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل “بابليون” التابع للحشد الشعبي، ووعد قدّو زعيم فصيل مسلح للشبك في سهل نينوى، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ، ورئيس كتلة تحالف المحور النيابية أحمد الجبوري ابو […]

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