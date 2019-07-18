‏⁧‫#لخزانة الأمريكية‬⁩ تدرج أبو مازن والعاكوب وعد القدو الكلداني والشبكي في قائمة العقوبات!

2019/07/18 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ‏⁧#الخزانة_الأمريكية⁩ تدرج أبو مازن والعاگوب ووعد القدو وريان الكلداني ووعد الشبكي في قائمة العقوبات!

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