اكتمال نصاب حكومة اقليم كوردستان بعد تسلم اخرين وزيرين لمنصبيهما

2019/07/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استمرارا لعملية تسلم الوزراء الجدد في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، تسلم وزيرا الداخلية والزراعة، اليوم الخميس، منصبيهما لتكتمل بذلك التشكيلة الوزارية التي يترأسها مسرور بارزاني.فقد تسلم ريبر احمد منصب وزير الداخلية من كريم سنجاري، فيما تسلمت بيكرد طالباني منصب وزير الزراعة ومصادر المياه.فبعد ان ادى رئيس حكومة الاقليم واعضاء التشكيلة التاسعة اليمين القانونية، بدأت عملية تسليم الوزارات من قبل الوزراء السابقين باشراف مدير مكتب رئيس الوزراء شعبان شعبان جالي، ورئيس ديوان مجلس الوزراء اميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم.وجرت اليوم مراسم تسليم اخر وزارتين في التشكيلة التاسعة الجديدة لحكومة الاقليم، ليكتمل بذلك نصاب الحكومة وتسلم جميع الوزراء الجدد مناصبهم.

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