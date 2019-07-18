العراق: هكذا رد الحشد الشعبي على تصريحات العبادي الاخيرة

2019/07/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت هيئة الحشد الشعبي في العرق، الخميس، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء السابق حيـدر العبادي حول اعداد الحشد الشعبي....

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