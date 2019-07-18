بعد 4 سنوات من اختطافهم على يد الحشد الشعبي.. مطالبات بالكشف عن مصير المختفين

2019/07/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق طالب النائب السابق عن محافظة #الأنبار أحمد السلماني، اليوم الخميس، فصائل #الحشد_الشعبي بالكشف عن مصير معتقلي #الرزازة من أهالي محافظتي الأنبار و #صلاح الدين.السلماني قال […]

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