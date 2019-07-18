كوردستان تعلن نتائج التحقيق بمقتل دبلوماسي تركي في اربيل

2019/07/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن نتائج التحقيقات الأولية بالهجوم الذي قُتل على اثره دبلوماسي تركي وشخصان آخران في مطعم في العاصمة اربيل .

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان "بحسب التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل يوم الأربعاء وأودى بحياة ثلاثة اشخاص، كان عملاً إرهابياً مخططا ومقصوداً".

وتابع "نؤكد للرأي العام، ان الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، ولاتزال السلطات المعنية تواصل تحقيقاتها وسنقوم بالإعلان عن نتائج التحقيقات تباعا".

وحدث اطلاق نار يوم امس الاربعاء في مطعم باربيل ادى الى مقتل موظف في القنصلية التركية في اربيل وشخصين آخرين توفي احدهما لاحقا متاثرا بجراحه.

وهذا اول حادث من هذا النوع تشهده عاصمة الاقليم، حيث اعتاد الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات التجول في المدينة من دون أي قيود.

وقالت حكومة اقليم كوردستان في بيان اصدرته بُعيد الحادث إن مثل "اعمال اجرامية" كهذه، لن تزعزع الأمن وإن الجناة سينالون عقابهم.

وذكرت مديرية الأمن في اربيل (الآسايش) انها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأنها تطمئن الدبلوماسيين بان قوات الأمن لن تسمح لأحد بالنيل من استقرار الاقليم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن حادث اطلاق النار في الوقت الذي بدأت فيه الاجهزة الامنية حملة للبحث عن المهاجمين.

وبالإضافة الى إدانة حكومة اقليم كوردستان، نددت انقرة وبغداد وواشنطن وطهران والدوحة وعواصم عربية وأجنبية اخرى بالهجوم.

سوار أحمد

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