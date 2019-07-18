2019/07/18 | 19:55

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صالح يعزي أردوغان هاتفياً بضحايا أربيل ويبحثان قضايا إقليمية

أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، عن تعازيه لنظيره

التركي، رجب طيب أردوغان، بمقتل دبلوماسي في القنصلية التركية

بأربيل.وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "صالح

اتصل هاتفياً بأردوغان، وقدّم تعازيه بمقتل دبلوماسي تركي جراء هجوم

مسلح، أمس الأربعاء، بمدينة أربيل في إقليم كردستان.وأوضح البيان أن "صالح وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات

الثنائية وقضايا إقليمية".ووقع يوم أمس الأربعاء حادث إطلاق نار أمام مطعم في مدينة أربيل، أدى

إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين

كانا متواجدين داخل المطعم.وعقب وقوع الحادث، فرضت قوات الشرطة والأسايش طوقاً أمنياً مشدداً في

مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة الأسباب

والكشف عن المتورطين.

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