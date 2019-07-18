2019/07/18 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعادة طفل إيزيدي إلى سنجار بعد اختطافه من "داعش" في سوريا

حرر طفل كردي إيزيدي، يبلغ من العمر 11 عاماً، من قبضة عصابا داعش في

سوريا، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.وقال مسؤول مكتب تحرير المختطفين الازيديين ، حسين كورو قائدي، في

تصريح صحفي "تم اليوم تسليم طفل كردي إزيدي محرر في سوريا إلى عائلته

في إقليم كوردستان"،مبينا ان "الطفل هو هوكار فلاح، ويبلغ من العمر 11

عاماً، وهو من أهالي مجمع تل قصب السكني جنوبي سنجار".وأشار مسؤول مكتب تحرير المختطفين إلى أن عملية تحرير الطفل تمت عبر

الفرق الخاصة التابعة للمكتب.وفي 29 نيسان الماضي، قال مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين

الإزيديين، إنه "منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وحتى هذه اللحظة تم

تحرير أكثر من {3450} إيزيدياً، بينهم أغلبية من النساء والأطفال، من

قبضة داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة طفل إيزيدي إلى سنجار بعد اختطافه من داعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة طفل إيزيدي إلى سنجار بعد اختطافه من داعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).