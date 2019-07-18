ما هي الملفات الــــ 3 التي بحثها “الفياض” مع رئيس المخابرات المصرية ..؟

2019/07/18 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم، عن أن مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي يزور القاهرة في الوقت الراهن، أجرى مباحثات مطوّلة مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل بشأن 3 ملفات مشتركة بين البلدين.وقالت المصادر، بحسب صحيفة عربية، ان “الملف الأول متعلق بعدد من المصريين المنتمين إلى تنظيمات مسلحة […]

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