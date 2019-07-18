طارق حرب يدعو الى تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/18 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل .وقال في بيان :”نقترح تشكيل هيئه قضائيه تحقيقيه من مجلس القضاء الاعلى في بغداد وتذهب الى اربيل للتحقيق في مقتل الدبلوماسي التركي لضمان الحياد في التحقيق ولكون الموضوع يتعلق بمقتل دبلوماسي تحت حماية القانون الدولي ولسرعة التحقيق وعدم […]

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