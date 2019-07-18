قوة مسلحة تعتدي بالضرب على مدير مكتب قناة الجزيرة في اربيل

2019/07/18 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قامت قوة من جهاز مكافحة الاٍرهاب في كردستان بالاعتداء على مدير مكتب قناة الجزيرة احمد زاويتي، في أربيل.

ونقل بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن زاويتي قوله انه تعرض لضرب مبرح من قوة تدعي انتمائها لقوات مكافحة الإرهاب، اثناء تغطيته الهجوم المسلح الذي ادى الى مقتل نائب القنصل التركي في اربيل امس الأربعاء، رغم ابرازه هويته التعريفية.

وأضاف انهم انهالوا عليه بالضرب بعد ان طالبوه بإيقاف التغطية، ورجاهم بمهله دقائق من اجل رفع الأجهزة والمعدات الخاصة بالكادر المرافق له.

وادانت الجمعية ما تعرض له زوايتي من “وحشية” غير مبررة اثناء أدائه مهامه الصحفية، معتبرة ذلك “انتهاك فاضح” لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وطالبت الجمعية قيادة جهاز مكافحة الاٍرهاب في اربيل و وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري مع العناصر المعتدين وتوجيه العقوبة اللازمة بحق المعتدين، وإصدار توجيهات بعدم التعرض للكوادر الإعلامية اثناء التغطيات الطارئة.

واشارت الجمعية الى وجود نسب عالية من الاعتداءات باستخدام القوة يتعرض لها الإعلاميون في محافظات الإقليم سنوياً، ما يستدعي تدخل الجهات الأممية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات.

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