English | كوردى

شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال


شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال
2019/07/18 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا