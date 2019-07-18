سائرون: تيار الحكمة لا يمتلك الخلفية الكاملة للتعامل مع التظاهر ومنع المندسين

2019/07/18 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعرب تحالف سائرون، الخميس، عن تخوفه دخول الجماعات المندسة ضمن التظاهرات الذي ينظمها تيار الحكمة المعارض في محافظة البصرة وجرها إلى مسارات أخرى.وقال عضو التحالف عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اشتراط محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن مشاركة أبناء المحافظة فقط جاء لأسباب أمنية للحفاظ على امن المحافظة”، لافتا إلى […]

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