2019/07/18 | 20:03

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القوة الجوية يهزم الطلبة بدوري الكرة الممتاز

بغداد/..فاز فريق القوة الجوية على فريق الطلبة بهدفين مقابل لا شيء ، الخميس، في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب الشعب، لحساب الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل اهداف المباراة لصالح فريق القوة الجوية اللاعبين ابراهيم بايش في الدقيقة 77 ، و سلمون وليام في الدقيقة 88.



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