ديون الصين تتجاوز 303 بالمائة من ناتجها المحلي

2019/07/18 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد معهد التمويل الدولي ،الخميس، إن إجمالي ديون الصين تجاوزت 303 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2019.

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