“شسوار سماوي”.. العراق ينتظر مرتفعاً جوياً يدفع بكتل هوائية ساخنة

2019/07/18 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكدت خرائط الطقس، الخميس، تسجيل مناطق العراق درجات حرارة مقاربة ليوم أمس الاربعاء، فيما تنتظر مناطق ا...

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