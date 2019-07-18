وزير الثقافة يصل الى عمان لحضور مهرجان جرش

2019/07/18 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون تلبية لدعوة وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان.

وكان في استقبال الحمداني في مطار الملكة علياء، كل من الأمين العام لوزارة الثقافة في المملكة الاردنية الهاشمية هزاع البراري وسفيرة العراق في الأردن صفية السهيل، وعدد من أركان السفارة.يشار إلى أن المهرجان سينطلق اليوم ويشمل عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية تقام على 15 مسرحاً، وبحضور عربي متمثل بالحمداني من العراق، ووزير الثقافة اللبناني الدكتور محمد داوود، ومدير مهرجان "موازين" المغربي منير الماجدي.انتهى

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