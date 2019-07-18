2019/07/18 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور المحمديون الذين إتخذوا الشيطان وليا هم ( حزب الشيطان )أولا عن حزب ( الشيطان الشيعى ) اللبنانى 1 ـ قرر حزب شيعى سياسى أن يكون ( حزب الله ) بدون أن يأخذ رأى رب العزة جل وعلا ، أى جعل هذا الحزب نفسه فوق رب العزة ، اى ( واستغفر الله جل وعلا ) جعل رب العزة قاصرا يحتاج الى من يتكلم بإسمه .وصدق رب العزة جل وعلا حين وصف الكفار بأنهم ( مَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ-;- إِنَّ اللَّـهَ ل......

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