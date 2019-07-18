2019/07/18 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحجاري_عادل منذ مطلع العقد الثاني من هذا القرن، شهدت العديد من الدول العربية حالة متردية نتجت عنها إشكالية التأخر في مختلف المجالات، وما تلاها من ضعف الأنظمة السياسية وعدم صمودها أمام الرهان العالمي وأمام الدول الكبرى، فكان من طبيعة الخيار الشعبي هو إيجاد التعبير عن هاته الحالة المتردية، إلا أن بواعث النهضة ومسألة تحديث القطاعات والدور الكبير الذي تضطلع إليها الشعوب التواقة إلى الحرية والتغيير والكرامة الإ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحجاري عادل - محنة الشعب السوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحجاري عادل - محنة الشعب السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).