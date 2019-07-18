سمير حنا خمورو - اعتقال الملا كريدار في النرويج، ووافقت المحكمة العليا تسليمه الى ايطاليا

2019/07/18 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو ألقي القبض على العراقي الكردي الاسلامي "الملا كريدار" 63 سنة، في النرويج يوم 16 يوليو / تموز، وقد اتهم انه تعاون مع القاعدة في الاقليم الكردي، وكان قد هرب وطلب اللجوء السياسي في الغرب ويعيش في النرويج منذ عام 1991.في يوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، أعلنت أجهزة المخابرات النرويجية اعتقال الملا كريدار.هذا الاعتقال هو نتيجة تحقيق طويل من قبل المحاكم الإيطالية التي طالبت بترحيله لقضاء عقوبة السج......

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