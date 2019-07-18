خبير قانوني: لا يحق لتركيا التحقيق في قضية قتل نائب القنصل

2019/07/18 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، عدم أحقية المحاكم التركية بالتحقيق في قضية قتل نائب القنصل التركي في اربيل كونها حصلت خارج

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