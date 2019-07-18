تجدد التظاهرات شمالي ذي قار للمطالبة توفير الخدمات وفرص العمل

2019/07/18 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، في المحافظة، إن المئات من المواطنين جددوا، عصر اليوم، تظاهراتهم في قضاء الرفاعي شمال ذي قار طالبوا بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.وأضاف مراسلنا، أن من ضمن مطالب المتظاهرين إقالة الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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