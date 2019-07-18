خيانة أقلام المثالية

2019/07/18 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د/منى فتحى حامد

فى عقود مرصعة بالمظاهر و الماديات و لآلئ التصفيق و النفاق بالمجاملات ، تسكننا قصور من غيم قصائد و أشعار ، مكسوة بالخبث للضمائر و لأعين ماقتة يصيبها الغرور و الكبرياء ، تكمن من خلف أقنعة مزيفة من غدر و ناكرة للمعروف و شتى تفنيدات المساعدة و النجاح .



تواجدنا ندرة الانسانية و غياب قيم للروح من مباديء و قيم و أخلاقيات ، قلة الرحمة و التقصير بعدم السؤال عن محتاج إلى مادة أو محتاجاً إلى ارتفاع ما لديه من معنويات و اعطاؤه أهمية التحدث و الاستماع .أيضاً نتطرق إلى خيانة الأخ لأخيه ، و الصديق لصديقه ، بالتعلم و الواقع و الحياة ، تحت ستار المساعدة و الود و التقدم و البحث عن حق الانسان .و كثرة الاختلاط مع أناس ليسوا متكافئين معنا بالفكر و الثقافة و المشاعر و الوجدان .فتساءلنا أنفسنا :هل عاد عصر قابيل و هابيل من أول الزمان ؟لماذا السفك و الدماء بأرواح تكون بدنيانا الوتد و السكن و الشريان ؟إلى متى هذه الجحود و الأحقاد تسيل دمعات حارقة بالأفئدة و الصدور كزخات بركان .حقاً إنها أقلام مزينة بالضحك على العقول و الابتسام للوجوه وتناول الملح من السُكَر المعسول من عذب صالونات الكلام .نتغاضى كثيراً بالتعاملات مع من أساء إلينا ، و نلتمس إليه الوفير من الأعذار ، فيُلَقبوننا بالغباء أو جبناء ، و يصفونا بالطيبة و عدم الفطنة كخَير مثال فى بعض الأحيان .فَتصاب جنات أرواحنا و اكسير ملامحنا بالحزن و الشجن و يأس الاكتئاب ، ثم تدريجياً تنجرح سائر الأعضاء ، من مرض و وهن يصل إلى حد الزهايمر و النسيان .لذلك أصبحت أقلامهم طعنات من أشواك صبار ، تزيد الجراح بأوردتنا ، بدلاً من الشفاء ، من ترياق محبة و أمان و كتم الأسرار .فالخيانة مميتة و أكثرها بالأقلام ، تحت وطأة المساعدة ،لكنها تنفرد بعشق الذات ،و عدم الوقوف إلى جانب الشباب و القادمين من الأجيال .فالكرسى ما دام لأحدٍ ، و لن يدوم و يبقى إلا شهد و طيب الحلو من سُكَريّة الأفعال ، و ليس من ملح همسات الأقلام ....

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