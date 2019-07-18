2019/07/18 | 20:26

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بالفيديو ..



لحظة ايقاف ناقلة النفط الأجنبية في الخليج من قبل الحرس الثوري الأحد الماضي

الخميس

18

تموز

2019 :

08:17 pm

22

بالفيديو ..



لحظة ايقاف ناقلة النفط الأجنبية في الخليج من

قبل الحرس الثوري الأحد الماضي

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