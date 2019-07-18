مجلس البصرة يجدد رفضه إبرام أية اتفاقية تتعلق بعمل الموانئ والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة دون اخذ مصالح المحافظة بنظر الاعتبار

2019/07/18 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مجلس محافظة البصرة، رفضه ابرام أية اتفاقية تتعلق بعمل الموانئ والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة وعموم التبادل التجاري، دون أخذ مصالح المحافظة بنظر الاعتبار والتي تعبر عنها القرارات المحلية والرسمية المتخذة وفقا للسياقات ذات الصلة وليس من خلال رأي شخصي لأي مسؤول في البصرة مهما كان موقعه ومستواه.وقال المجلس في بيان إن ما حصل […]

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