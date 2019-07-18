مجلس النواب : جلسة السبت المقبل لا تتضمن التصويت على الدرجات الخاصة واستكمال الكابينة الوزارية

2019/07/18 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية ظهر يوم السبت المقبل ، والتي لا يتضمن جدول اعمالها استكمال الكابينة الوزارية او التصويت على مرشحي الدرجات الخاصة .وستشهد الجلسة ، بحسب الدائرة البرلمانية ، النظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب ، والتصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين ، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم […]

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