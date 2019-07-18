حكومة إقليم كردستان: الاعتداء المسلح في أربيل كان عملا إرهابيا مدبرا

2019/07/18 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت حكومة إقليم كردستان، بيان بشأن الاعتداء المسلح الذي نتج عنه مقتل نائب القنصل التركي في أربيل.

وأوضحت الحكومة في البيان، ان الاعتداء كان عملا إرهابيا مخططا له، مبينة ان التحقيقات الأولية، المتعلقة بالحادث الذي اودى بحياة الدبلوماسي التركي وشخصين آخرين، حققت تقدما، لافتة الا انها ستطلع المواطنين في وقت قريب، على التفاصيل التي ستظهرها المراحل المقبلة من التحقيق.

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