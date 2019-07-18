النفط يستعيد المركز الرابع في الدوري

2019/07/18 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد فريق النفط المركز الرابع في الدوري الممتاز بفوزه مساء اليوم على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الصناعة لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري.النفط دخل المباراة مصمما على استعادة المركز الرابع الذي خطفه نفط ميسان امس ليسجل سريعا في شباك الحسين بأقدام اللاعب بسام شاكر […]

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