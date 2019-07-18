من هي الكتل الداعمة لامتيازات كردستان على حساب المحافظات الاخرى؟

2019/07/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم تيار الحكمة، الخميس تحالفي سائرون والفتح والكتل السنية بالوقوف وراء منح الامتيازات لإقليم كردستان وعدم الإخلال بموازنتها رغم عدم تسليمها واردات النفط، عازيا الأمر الى وجود مصالح حزبية بشأن توزيع المناصب.وقال النائب عن الحكمة اسعد المرشدي لـ/المعلومة /، ان “المحافظات العراقية ظلمت من قبل الكتل السياسية على حساب إقليم كردستان […]

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