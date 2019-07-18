2019/07/18 | 20:34

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الخميس 18 يوليو 2019 | 08:19 مساءً | عدد القراءات : 28

أنقرة..



تشييع جثمان الدبلوماسي التركي الذي اغتيل في اربيل

يغداد/..أقيمت مراسم تشييع رسمية، الخميس، في العاصمة أنقرة، للدبلوماسي عثمان كوسه، الذي قتل جراء هجوم إرهابي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل، في كردستان العراق.

وعقب صلاة العصر بمسجد أحمد حمدي أكسكي، شارك في مراسم التشييع، إلى جانب عائلة القتيل، كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

كما شارك في التشييع مجموعة من الشخصيات والدينية والسياسية وضباط كبار.

وفي كلمة عقب التشييع، قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إنه من الضروري مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.وشدد على أن تركيا تسعى جاهدة في هذا الصدد.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحدهم.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته.



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