تحذير من سلامة سيارات إيرانية تستعمل بكثرة في العراق

2019/07/18 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا مدير المرور في طهران محمد رضا مهمندار، الخميس، مصنع "سايبا" الإيراني لصناعة السيارات، الى تحذير الناس من حقيقة سلامة السيارات التي تنتجها الشركة، وعدم الادعاء بأنها آمنة.

وقال مهمندار في تصريح صحفي، إن "أكثر حوادث السيارات في طهران تضمنت سيارات من طراز "برايد" من تصنيع شركة "سايبا"،مضيفا انه "يجب على الشركة ان تعلن وبصدق امام الناس، تدني مستوى الأمان في هذه السيارات التي تصنعها".واوضح، ان "الشركة تنتج سيارات "تيبا" ايضا التي تنتشر في إيران، محذرا السائقين الى وجوب الانتباه".وتنتج شركة "سايبا" سيارات "برايد" منذ عام 1993، بعد الحصول على إذن من الشركة الأم بكوريا الجنوبية، يسمح للشركة الإيرانية بتصنيعها.وتعتبر سيارات "برايد" ثاني أقدم السيارات بالسوق الإيراني، بعد سيارات "بيكان" التي تعد أقدم السيارات وأكثرها مبيعا في السوق الإيراني، والتي لا تزال تباع في السوق بمختلف أنواعها رغم توقف إنتاجها.انتهى

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