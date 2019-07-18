خلاطي: المتظاهرون سيسلمون أي مسيء للقوات الأمنية

2019/07/18 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، حسن خلاطي، أنه سيتظاهر يوم غد الجمعة في 14 محافظة عراقية للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين.

وقال خلاطي، إن "التظاهرات لن تقتصر على محافظة البصرة فقط، بل ستخرج في 14 محافظة، وهذه التظاهرات ستكون سلمية"، مبيناً أن "المطالب تتعلق بالخدمات وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد".وأضاف، أن "التظاهرة ستكون سلمية وبتنسيق مع القوات الأمنية"، مبيناً "في حال حصول أي خرق في التظاهرات فإن المتظاهرين سيُسلمون أي مسيء أو معتد للقوات الأمنية".انتهى

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