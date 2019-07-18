ديالى :ارتفاع عدد النساء اللائي انفصلن عن ازواجهن الارهابيين الى اكثر من 30 حالة

2019/07/18 | 20:36

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الخميس، ارتفاع عدد النساء اللائي انفصلن عن ا...

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