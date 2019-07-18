بوتين: ندعم اي مساعي لاستعادة العلاقات الثنائية مع اوكرانيا

2019/07/18 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم موسكو لأي قوى سياسية في أوكرانيا، تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية الكاملة بين البلدين.وقال بوتين خلال لقائه زعيم الحزب الأوكراني “منصة المعارضة – من أجل الحياة” فيكتور ميدفيتشوك: “إن مسألة استعادة العلاقات الروسية الأوكرانية بالكامل أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنتعاون مع أي قوة سياسية، بما في […]

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