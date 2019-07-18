2019/07/18 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الخميس 18 يوليو 2019 | 09:04 مساءً | عدد القراءات : 3

عبدالمهدي يستقبل عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من الجرائم داعش

بغداد/..استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من الجرائم الطائفية لعصابة داعش الارهابية، مرحبا بهم ومشيدا بمقاومتهن للارهاب.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته وكالة" عين العراق نيوز" قال عبد المهدي "اتشرف بهذا اللقاء وأرحب بكم بإسم الحكومة والشعب العراقي وأحييكم ونحمد الله ان ازمتكم مرت وانتهت والنصر أصبح باليد وعلينا ان نبني مستقبلنا".

واضاف ان "الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم لأنكم رمز شرفنا ونصرنا ورمز لمعاناتنا ، ونحن نفخر بكم وندرك حجم معاناتكم وكيف قاومتم الارهاب ووجهتم له ضربة قوية ، والآن علينا تعويض الايام الصعبة والوقوف معا لنبني الحاضر والمستقبل".

وتابع رئيس مجلس الوزراء ان "هذه الشريحة من التركمان وبقية المناطق عانوا معاناة كبيرة منذ عقود طويلة وليس الآن ، وعاشوا تحت الاضطهاد في فترة النظام المباد والغزو الداعشي".

وأشار الى مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب واعادة ابنائها اليها ، ليعيشوا موحدين من كل الاطياف ونتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والارهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستقبل عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من الجرائم داعش) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستقبل عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من الجرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).