عادل عبد المهدي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة

2019/07/18 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة، فيما اشار الى ان الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمود وتضحيات الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من جرائم “داعش”.وقال عبد المهدي خلال استقباله عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك، بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى، إن “الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم

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