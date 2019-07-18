عقوبات أمريكية على أربعة عراقيين بينهما محافظان سابقان

2019/07/18 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الدولية: الفرات نيوز} أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على أربعة عراقيين، من بينهم اثنان من قادة فصيلين من فصائل الحشد الشعبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوباتٍ على كلٍ من، ريان الكلداني، قائد {كتائب بابليون} أو {اللواء 50}، و {وعد قدّو}، قائد قوات سهل نينوى المعروفة بـ "اللواء 30".وتطال العقوبات الأمريكية اثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين، هما نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق، اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض واشنطن حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.انتهى

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