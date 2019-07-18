عقوبات أميركية تطال محافظين سابقين وقياديين في الحشد الشعبي

2019/07/18 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين]اعلنت وزارة الخزانة الاميركية،الخميس، فرض عقوبات على محافظين سابقين وقياديين في الحشد.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت في بيان، اليوم ، ان "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد".وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد حشد بابليون ووعد قدو قائد حشد الشبك ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، و أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين السابق.

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