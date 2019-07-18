مدير مرور طهران : السايبا ليست امنة

2019/07/18 | 21:11

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وقال مهمندار خلال مقابلة مع برنامج تلفزيوني محلي، اليوم الخميس ، إن أكثر حوادث السيارات في طهران تضمنت سيارات من طراز "برايد" من تصنيع شركة "سايبا"، بحسب وكالة فارس.واضاف، انه "يجب على الشركة ان تعلن وبصدق امام الناس، تدني مستوى الأمان في هذه السيارات التي تصنعها".واوضح، ان "الشركة تنتج سيارات "تيبا" ايضا التي تنتشر في إيران، محذرا السائقين الى وجوب الانتباه".وتنتج شركة "سايبا" سيارات "برايد" منذ عام 1993، بعد الحصول على إذن من الشركة الأم بكوريا الجنوبية، يسمح للشركة الإيرانية بتصنيعها.وتعتبر سيارات "برايد" ثاني أقدم السيارات بالسوق الإيراني، بعد سيارات "بيكان" التي تعد أقدم السيارات وأكثرها مبيعا في السوق الإيراني، والتي لا تزال تباع في السوق بمختلف أنواعها رغم توقف إنتاجها.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سايبا" في تصريح لوكالة "تسنيم" الايرانية، إن الشركة تواجه صعوبات في توفير أجزاء السيارات سواء من المصادر الداخلية أو الخارجية.جدير بالذكر، ان ديجيتال ان ار تي كانت قد نشرت الشهر الماضي، تقريرا حول تسجيل سيارات سايبا في العراق على اعتبارها سيارات حديثة رغم ان عمرها قد تجاوز الـ 33 عاما.

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