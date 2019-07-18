الديوانية يحقق فوزا قاتلا على الزوراء

2019/07/18 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الديوانية فوزا قاتلا من الزوراء بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الديوانية لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.و شهدت المباراة سيناريو مثير للغاية فبرغم البداية غير المشجعة وظهور الفريقين بذون حماس إلا أن المباراة احتفظت بكامل للشوط الثاني بعد أن انتهت الأول بالتعادل السلبي.في الشوط […]

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