2019/07/18 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MXAbUC-8ncI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار | حل شاكل المواطنين |2019/7/18) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار | حل شاكل المواطنين |2019/7/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).