سلاح الجو التركي يشن غارات على عناصر “بي كا كا”شمال العراق

2019/07/18 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة الدفاع التركية ،الخميس،ان سلاح الجو التركي شن عددا من الطلاعات ضد عناصر”بي كا كا”شمال العراق ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان للوزارة جاء فيه: ان الطيران التركي شن غارات تمكن خلالها من تدمير اسلحة ومخابئ وتحصينات لعناصر “بي كا كا” في منطقة “قنديل” شمالي العراق يذكر ان وزارة الدفاع التركية اطلقت ، […]

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