2019/07/18 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل وقود مهرب قرب جزيرة لارك جنوبي إيران.وقال الحرس الثوري، ان”احتجاز السفينة تم بعد التنسيق وأخذ الموافقة من المراجع القضائية وقد كان على متنها 12 شخصاً، مؤكدا ان” السفينة كانت في طريقها لنقل وقود مهرب من إيران إلى سفن أجنبية في المياه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة اجنبية مهربة للوقود في المياه الدولية) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة اجنبية مهربة للوقود في المياه الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).