السهيل يشدد على نظام المقررات الدراسية في الجامعات

2019/07/18 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الخميس، بالتشديد على تطبيق نظام المقررات الدراسية في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بدء من العام الدراسي المقبل.وشدد السهيل بحسب بيان لمكتبه، تلقته /المعلومة/، على “البدء في تطبيق نظام المقررات للمرحلة الاولى في العام الدراسي المقبل والعمل بها للارتقاء بجودة التعليم العالي ورصانته بغية مواكبة […]

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