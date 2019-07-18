الكشف عن كواليس اتفاق في مجلس الديوانية لإيقاف إجراءات إقالة المحافظ.. بدر ترد

2019/07/18 | 21:16

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بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر في مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن كواليس اتفاق حصل بين الكتلتين الرئيسيتين ...





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